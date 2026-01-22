Bild
Breitbandausbau

Telekom will Glasfaser in alle Wohnungen bringen

Die Telekom investiert Milliarden in den Glasfaserausbau. Warum die Quote der Vertragsabschlüsse in Mehrfamilienhäusern trotzdem niedrig ist und welche Strategie das ändern soll.

Die Telekom möchte, dass mehr Kunden den vorhandenen Glasfaseranschluss auch tatsächlich buchen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Telekom möchte, dass mehr Kunden den vorhandenen Glasfaseranschluss auch tatsächlich buchen. (Symbolbild)

Berlin (dpa) - Die Deutsche Telekom möchte beim Glasfaserausbau mit verschiedenen Maßnahmen dafür sorgen, dass mehr Kunden den vorhandenen superschnellen Internetanschluss auch tatsächlich buchen. In Ausbaugebieten mit Mehrfamilienhäusern liege die Quote der Kunden, die ein Glasfaservertrag abschließen, derzeit nur bei rund 10 Prozent, sagte Rodrigo Diehl, Vorstand für das Deutschlandgeschäft der Telekom, beim Netzetag seines Unternehmens in Berlin.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In Gegenden mit Einfamilienhäusern schließe dagegen rund jeder Dritte einen Glasfaservertrag ab, betonte Diehl. «Das ist eine gute Quote.» Die unterschiedlichen Vertragsquoten lägen nicht daran, dass Menschen in den Einfamilienhäusern Internet haben wollten und in den größeren Wohneinheiten nicht. «Es einfach schwer ist, in die Mehrfamilienhäuser reinzukommen, um Glasfaserleitungen zu verlegen. Da müssen wir besser werden.»

Mehr Kunden als je zuvor sollen Glasfaser buchen

Beim Glasfaserausbau in Deutschland habe die Telekom eine Rekordsumme investiert, allein 28 Milliarden in den jüngsten fünf Jahren, betonte Diehl. «Noch wichtiger ist für uns aber, dass jetzt mehr Kunden als je zuvor Glasfaser buchen.» Für das Jahr 2027 habe man sich vorgenommen, eine Million neue Glasfaser-Kunden zu gewinnen. Um dieses Ziel zu erreichen, werde man künftig bei Mehrfamilienhäusern gleich zu Beginn sämtliche Wohneinheiten mit dem Netz verbinden, egal ob ein Vertrag vorliege oder nicht. Damit könnten Aufschaltung künftig in Sekunden erfolgen und nicht mit wochenlangen Wartezeiten.

Ändern möchte die Deutsche Telekom auch das Vertriebskonzept. Vertriebsmitarbeiter der Telekom würden künftig nicht nur in den Shops auf Kundschaft warten. «Wir müssen auch zu den Kunden gehen.» Dafür werde man rund 200 neue Mitarbeiter einstellen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
BGH kippt Klausel zu Mindestlaufzeit bei Glasfaser-Verträgen
Bundesgerichtshof

BGH kippt Klausel zu Mindestlaufzeit bei Glasfaser-Verträgen

Glasfaservertrag unterschrieben, aber die Laufzeit beginnt erst später? Der BGH setzt einer gängigen Praxis unter Anbietern klare Grenzen. Was betroffene Kundinnen und Kunden nun tun können.

08.01.2026

Wald-Michelbach: Startschuss für den Glasfaserausbau der Telekom
Spatenstich

Wald-Michelbach: Startschuss für den Glasfaserausbau der Telekom

Aktuell sollen 1670 Haushalte in den kommenden Monaten angeschlossen werden.

01.10.2025

Wissing: Große Fortschritte bei 5G- und Glasfaserausbau
Breitbandausbau

Wissing: Große Fortschritte bei 5G- und Glasfaserausbau

Nach den Plänen der Bundesregierung soll es bis zum Jahr 2030 überall in Deutschland schnelles Internet geben. Bei der Umsetzung der Gigabitstrategie verzeichnet man nun spürbare Fortschritte.

14.10.2024

Netzausbau

Jeder dritte deutsche Haushalt kann Glasfaser nutzen

Bei der Digitalisierung hinkt Deutschland in vielen Bereichen anderen Industriestaaten hinterher. Beim Breitbandausbau sieht die Lage allerdings deutlich besser aus als noch vor zwei Jahren.

30.08.2023

Internet

Breitband-Gerangel um den Glasfaserausbau der Telekom

Viele warten auf schnelles Internet, wohingegen manche sogar die Auswahl zwischen zwei Glasfaserleitungen haben. Wettbewerber der Telekom werfen dabei dem Magenta-Konzern eine unfaire Ausbaupraxis vor.

13.04.2023