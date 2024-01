Teleskop zeigt Wasserdampf auf bisher kleinstem Exoplaneten

Heidelberg (dpa) - Mit dem Weltraumteleskop «Hubble» haben Astronomen Wasserdampf in der Atmosphäre eines kleinen Exoplaneten entdeckt. «Wasser auf einem so kleinen Planeten ist eine bahnbrechende Entdeckung», sagte Laura Kreidberg vom Max-Planck-Institut für Astronomie (MPIA) in Heidelberg. «Es bringt uns der Charakterisierung von wirklich erdähnlichen Welten näher als je zuvor.»