Elektroautos

Tesla mit Gewinneinbruch und stagnierendem Umsatz

Elon Musk will Tesla auf Roboter und Robotaxis ausrichten. Aktuell muss das Geld aber noch mit dem Verkauf von Elektroautos verdient werden - und da gab es zuletzt Rückgänge.

Tesla verkaufte trotz des Rückgangs mehr Fahrzeuge als am Markt erwartet. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Tesla verkaufte trotz des Rückgangs mehr Fahrzeuge als am Markt erwartet. (Archivbild)

Austin (dpa) - Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Gewinneinbruch abgeschlossen. Im Jahresvergleich gab es einen Rückgang von 43 Prozent auf schwarze Zahlen von 1,37 Milliarden Dollar. Der Umsatz stagnierte bei rund 28,05 Milliarden Dollar (rund 25 Mrd Euro). Tesla-Chef Elon Musk hatte am Tag vor der Zahlenvorlage Spekulationen zu Überlegungen über einen Zusammenschluss mit der ebenfalls von ihm geführten Weltraumfirma SpaceX bestätigt.

Das dritte Quartal des Vorjahres war zugleich von einer Sonderkonjunktur geprägt: US-Präsident Donald Trump ließ Ende September 2025 die Steuervergünstigung von 7.500 Dollar beim Kauf von Elektroautos auslaufen. In dem Vierteljahr schnellten die Tesla-Auslieferungen um 7,4 Prozent hoch, weil viele Interessenten in den USA die Prämie noch mitnehmen wollten. Danach kam - wie auch bei anderen Herstellern - ein Rückschlag. 

In diesem Jahr konnte Tesla die Auslieferungen zum Teil ausbauen, im dritten Quartal waren sie aber gesunken. Tesla übertraf mit dem Quartalsumsatz zugleich die Erwartungen von Analysten. Die Aktie legte im nachbörslichen US-Handel zeitweise um 1,6 Prozent zu.

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Musk gab als Ziel aus, Tesla auf selbstfahrende Robotaxis und humanoide Roboter auszurichten. Aktuell muss das Geld weiterhin hauptsächlich mit dem Autoverkauf verdient werden.

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