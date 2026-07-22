Elektroauto-Vorreiter

Tesla verfehlt Gewinnerwartung der Wall Street

Laut Elon Musk liegt die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis. Aktuell lebt die Firma jedoch vom Autoverkauf. Dieses Geschäft lief zuletzt wieder besser. Doch Anleger erwarteten mehr Gewinn.

Tesla schaffte ein deutliches Absatzplus. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Tesla schaffte ein deutliches Absatzplus. (Archivbild)

Austin (dpa) - Tesla hat im vergangenen Quartal dank wieder besserer Auslieferungen deutlich mehr Umsatz gemacht. Doch der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller verfehlte haushoch die Erwartungen der Wall Street beim bereinigten Ergebnis pro Aktie. Analysten hatten bei diesem Wert im Schnitt mit 51 US-Cent gerechnet, Tesla kam auf 33 Cent. Die Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als zwei Prozent.

Der Quartalsumsatz stieg unterdessen im Jahresvergleich um 26 Prozent auf knapp 28,24 Milliarden Dollar (24,75 Mrd Euro). Grundlage dafür war ein unerwartet starker Zuwachs bei den Auslieferungen, die im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Viertel auf 480.126 Fahrzeuge stiegen. In den vergangenen beiden Geschäftsjahren hatte Tesla Absatzrückgänge verbucht.

Quartalsgewinn sinkt

Unterm Strich sank der Quartalsgewinn um fünf Prozent auf gut 1,11 Milliarden Dollar. Das dürfte unter anderem eine Folge von Rabatten vor allem im wichtigen Heimatmarkt USA sein. Zudem fielen die Erlöse aus dem Verkauf von CO2-Verschmutzungsrechten auf 146 Millionen Dollar von 380 Millionen Dollar noch drei Monate zuvor. US-Präsident Donald Trump hatte dieses Geschäft durch sein Vorgehen gegen Abgas-Grenzwerte in den USA dezimiert. In den vergangenen Jahren half der Handel mit CO2-Rechten Tesla oft über Durststrecken.

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Tesla hat sein europäisches Werk, das das Model Y produziert, in Grünheide bei Berlin. Der Konzern hatte jüngst einen Ausbau der Produktion in der Fabrik angekündigt.

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