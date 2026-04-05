Was klappert da? Darum gibt es so viele Störche

Petershagen/Bergenhusen (dpa) - An dem Mythos des Kinder bringenden Klapperstorchs gemessen, müsste Deutschland einen Babyboom erleben. Es gibt laut jüngster Bilanz vermutlich so viele Weißstörche wie noch nie. Zwar ist noch unklar, wie stark die Vogelgrippe die Population reduziert hat – Experten erwarten aber keinen Einbruch. Der Großvogel ist sehr anpassungsfähig. Seine langanhaltende Verehrung durch die Menschen und neue Nahrungsquellen etwa im Zuge der Landwirtschaft erleichtern dem Weißstorch das Leben.

Tonnenschweres Storchennest

Dabei sah es vor rund 35 Jahren schlecht aus. Petershagen an der Weser im nördlichen Zipfel Nordrhein-Westfalens auf der Luftlinie Osnabrück - Hannover war der letzte NRW-Zufluchtsort. «Das war um 1990, da hatten wir in ganz NRW noch drei Paar Störche. Und die waren alle hier», sagt der Vogelschützer und Autor Alfons Rolf Bense, der in dem Ort das Westfälische Storchenmuseum aufgebaut hat.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Foto: David Ebener/dpa «Storchenvater» und Autor Alfons Rolf Bense führt durch das Westfälische Storchenmuseum. Ein großes Exponat ist ein Original-Storchennest, das wegen Sanierungsarbeiten von einem maroden Schornstein genommen werden musste. Es wog fast eine Tonne. Museumsbesucher können über eine Leiter hineinschauen.

Seit wann bringt der Storch angeblich Kinder?

«Das ist nicht älter als etwa um 1700. In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts kam der Pietismus auf, eine Wiederbelebung der strengen Frömmigkeit.» Da sei alles Fleischliche und insbesondere das Sexuelle verpönt gewesen, sagt Bense. «Mit dem Storch hat man nun eine Möglichkeit zu erklären, wie die Kinder gebracht werden» – jenseits von Sexualität.

Wie viele Störche gibt es in Deutschland?

Auf einen Abwärtstrend bis Ende der 1980er folgte ein kräftiger Anstieg: «In den letzten 10, 15 Jahren ist der Bestand vor allem Dingen in Westdeutschland sehr stark angestiegen, sodass wir heute deutschlandweit etwa 14.400 Paare haben», sagt Storchenexperte Kai-Michael Thomsen vom Michael-Otto-Institut des Nabu in Schleswig-Holstein. Die Zahl für 2025 sei die höchste der Statistik ab 1934. Es könne höchstens sein, dass es um 1900 noch mehr Störche gab.

Foto: David Ebener/dpa Die Zahl der Störche ist in Deutschland deutlich gestiegen. Das Lag nach Experteneinschätzung vor allem an den Westziehern. Viele von ihnen fliegen dank ausreichender Nahrungsquellen in Westeuropa nicht mehr die kraftraubende Langstrecke bis nach Afrika. Damit sind sie weniger Risiken ausgesetzt.

Thomsen spricht von einer «Zweiteilung» Deutschlands: In Westdeutschland ziehen die Störche meist Richtung Westen. Statt den langen kraftraubenden Flug bis nach Afrika zu absolvieren, überwinterten sehr viele schon nach einer Kurzstrecke in Frankreich, Spanien und Portugal. Entscheidend für den Storch seien ausreichende Nahrungsmengen, Wärme sei zweitrangig. Beispiel Spanien: Dort fänden Störche Futter auf Mülldeponien und Krebse in Reisfeldern.

«In Ostdeutschland brüten vor allen Dingen ostziehende Weißstörche, die bis ins ostafrikanische Sahel und weiter bis nach Südafrika ziehen», erläutert Thomsen. Deren Zahl sei nicht gewachsen. Weil es etwa in Nordrhein-Westfalen so viele Störche wie noch nie gebe, bereiteten sich westziehende Störche Richtung Osten nach Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt aus. In Schleswig-Holstein seien es mittlerweile etwa gleich viele Ost- und Westzieher.

Foto: David Ebener/dpa Vogelschützer Alfons Rolf Bense zeigt im Westfälischen Storchenmuseum eine Karte mit den Zugstrecken der Störche zu den Winterquartieren. Eine Hauptroute führt nach Westen über die Meerenge von Gibraltar nach Afrika. Viele dieser Westzieher fliegen aber gar nicht mehr so weit über das Mittelmeer. Die andere Hauptroute führt Richtung Osten über den Bosporus nach Afrika.

Gruppendynamik bei der Zugrichtung

«Es ist auch so, dass der Zugweg, den die Störche nehmen, nicht oder nur bedingt angeboren ist», erklärt Biologe Thomsen. Die Jungvögel zögen zwei Wochen vor ihren Eltern ab und träfen dann auf Störche, die schon mal gezogen sind. «Und diese Störche ziehen die Jungvögel dann mit auf die eigentliche Zugroute, also nach Südwesten oder nach Südosten.»

Was bereitet dem Storch den Boden?

Laut einer Studie sind Weißstörche als echte Nutznießer durch Menschen beeinflusster Landschaftsveränderungen, insbesondere intensiver Rodungen und großer landwirtschaftlicher Flächen. «Ihr Vorteil gegenüber vielen anderen Arten war und ist, dass sie zu keiner Zeit und an keinem Ort aktiv gejagt wurden. Die Bewunderung der Menschen für Weißstörche hat es ihnen ermöglicht, sich bis heute ständig neue Lebensräume und Gebiete zu erschließen», schreiben die Autoren zu Ausbreitung in Europa.

Wie lange lebt er schon um Umfeld des Menschen?

Den Erkenntnissen zufolge kamen Weißstörche vor rund 2.000 Jahren ausschließlich auf dem Gebiet des Römischen Reiches vor. Die nördliche Grenze ihres Verbreitungsgebiets verlief demnach zu der Zeit entlang des Rheins und der Donau. Seit etwa 1.000 Jahren breitet sich der Weißstorch dem Szenario zufolge Richtung Nordosten in Europa aus. Die Studie basiert auf 89 Ausgrabungsstätten, an denen Überreste von Weißstörchen gefunden wurden.

Welche Rolle spielt der gute Ruf?

«Egal wo er auftaucht und sich ausbreitet, er ist immer willkommen. Davon können andere Tierarten wie Wolf und Bär nur träumen», sagt Ulrich Schmölcke vom Leibnitz-Zentrum für Archäologie. Der Nabu-Storchenexperte Thomsen ist wie Schmölcke Mitautor der Studie.