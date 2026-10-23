Schutz für Ausstellungsstücke

Weimer und Google fördern Projekt gegen KI-Fälschungen

KI kann historische Dokumente täuschend echt verändern – und echte Quellen als Fälschungen erscheinen lassen. Wie ein neues Projekt Archive und Gedenkstätten schützen soll.

Kulturstaatsminister Weimer und Google unterstützen gemeinsam ein Projekt gegen die Fälschung von historischen Ausstellungsstücken. (Archivbild) Foto: Kay Nietfeld/dpa
Kulturstaatsminister Weimer und Google unterstützen gemeinsam ein Projekt gegen die Fälschung von historischen Ausstellungsstücken. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und Google.org - die gemeinnützige Stiftung des Technologiekonzerns Google - unterstützen gemeinsam ein Projekt gegen die Fälschung von historischen Ausstellungsstücken. Mit der «Global Authentic Memory Initiative» (GAMI) sollen historische Digitalbestände in Archiven, Museen und Gedenkstätten wirksam vor Fälschungen durch generative Künstliche Intelligenz geschützt werden.

Das Bundeskulturministerium stellt für das Projekt Fördermittel in Höhe von 100.000 Euro bereit, weitere 300.000 Euro steuert Google.org bei. GAMI bietet eine herstellerunabhängige und offene technische Lösung an, mit der sich die Echtheit historischer Dokumente digital nachweisen lässt. Dazu werden die Dokumente mit einem digitalen Fingerabdruck mit Verschlüsselungstechnik, einem Zeitstempel sowie einer institutionellen Signatur versehen.

Besuch bei Google

Weimer, der sich in dieser Woche zu Gesprächen mit Vertretern großer US-Technologieunternehmen wie Google und YouTube in den USA aufhielt, betonte die Bedeutung des Projekts: Der Erhalt des kollektiven Gedächtnisses und der Schutz historischer Wahrheiten seien fundamentale Säulen einer wehrhaften Demokratie. Man nehme die Sorgen von Gedenkstätten ernst und schütze wertvolle Archivbestände im digitalen Zeitalter dauerhaft.

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Impressum

Hintergrund der Initiative ist ein Hilferuf von NS-Gedenkstätten in einem offenen Brief vom 13. Januar 2026. Darin warnten die Einrichtungen vor der Gefahr der sogenannten «Lügner-Dividende»: Durch den Vormarsch generativer KI bestehe das Risiko, dass echte historische Dokumente fälschlicherweise als KI-Generat abgetan oder synthetische Fälschungen als Tatsachen verbreitet werden. Im Gegensatz zu modernen Medien enthalten historische Objekte meist keine eingebetteten Herkunftsnachweise.

Projekt aus Bayern

GAMI ist ein Projekt des bayerischen Startups Authentic Memory gUG, einer Ausgründung der Technischen Universität München und der Ludwig-Maximilians-Universität München unter Leitung von Gründer Pablo Toussaint. Erste erfolgreiche Testläufe des Verfahrens gab es bereits mit den KZ-Gedenkstätten Dachau und Flossenbürg.

Ungeachtet der Zusammenarbeit dringt Kulturstaatsminister Weimer weiterhin auf eine regulatorische Verschärfung gegenüber großen Tech-Konzernen: Er plant eine Digitalabgabe für Plattformen wie Google und Meta, um mit den Einnahmen die heimische Medien- und Kulturlandschaft sowie den Lokaljournalismus zu stärken.

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