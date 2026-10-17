Zahl der Ebola-Fälle in Kenia steigt auf sieben

Nairobi (dpa) - Im ostafrikanischen Kenia sind inzwischen sieben Ebola-Fälle gemeldet worden. Das Gesundheitsministerium berichtete am Samstag von vier neuen Fällen der tödlichen Viruserkrankung. Alle Patienten hätten sich demnach bereits in Quarantäne befunden und früh diagnostiziert werden können, hieß es.

Kenia hatte am 6. Oktober seinen ersten Ebola-Fall registriert. Der Mann war in der Demokratischen Republik Kongo erkrankt, auf dem Landweg ins benachbarte Uganda gereist und von dort nach Kenia geflogen. Seine Angehörigen brachten ihn in ein Krankenhaus in Nairobi, wo er starb.

Verwandte und Gesundheitspersonal betroffen

Die sechs weiteren in Kenia gemeldeten Fälle seien Personen, die mit dem Index-Fall in Kontakt standen, teilte das Gesundheitsministerium mit. Bei den vier neuen Patienten handele es sich um einen Verwandten des Index-Falls sowie um medizinisches Personal. Die Nachverfolgung von 128 Kontakten des ersten Falls laufe weiter, erklärte das Ministerium.

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