WM im Urlaub: Public Viewing bei fast 40 Grad auf Mallorca

Madrid (dpa) - Luftmassen aus Afrika bescheren Spanien die ersten richtig heißen Tage des Jahres. Auf der den Deutschen liebsten Ferieninsel Mallorca könnten es am Samstag knapp 40 Grad werden. Der staatliche spanische Wetterdienst Aemet gab für die Nachmittagsstunden die zweithöchste Warnstufe Orange wegen eines erhöhten Gesundheitsrisikos heraus.

Deutsche Fans, die das Spiel am Abend gegen die Elfenbeinküste bei einer der öffentlichen Übertragungen in Palma verfolgen wollen, sollten sich deshalb mit viel Wasser eindecken. Aber zum Anpfiff im fernen Kanada um 22.00 Uhr dürfte die Hitze schon etwas erträglicher sein. In Toronto wird es mit gut 20 Grad deutlich kühler sein als am Ballermann.

Auf dem spanischen Festland vor allem weiter südlich in Andalusien könnten die Temperaturen am Wochenende erstmals auch wieder über die 40 Gradmarke klettern. Vor allem in Städten wie Andújar im Flusstal des Guadalquivir im Süden sowie im Nordosten des Landes um Saragossa am Ebro-Fluss wird es besonders heiß. Allerdings ist die Luftfeuchtigkeit dort viel geringer als auf Mallorca und damit nicht so drückend. Viel Wasser muss man auf jeden Fall trinken, auch wenn man gerade keinen Durst verspürt, raten Mediziner.