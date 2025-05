Wochenende wird nass - neue Woche startet unbeständig

Offenbach (dpa) - Am Wochenende wird es in den meisten Gebieten Deutschlands deutlich nasser als zuletzt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet insbesondere für Sonntag größere Mengen Regen. Zuvor stehe am Freitag allerdings «kühles Aprilwetter» an, sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom DWD.