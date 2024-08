Wohl ältester Mensch: Spaniens «Super-Oma» mit 117 gestorben

Madrid (dpa) - Maria Branyas sah das Ende ihres langen Lebens kommen. «Ich fühle mich schwach. Meine Stunde naht», hatte sie ihrer Familie erst am Montag gesagt. Die Spanierin, die laut dem Guinness Buch der Rekorde der älteste lebende Mensch der Welt war, starb nun im Alter von 117 Jahren, wie die Familie auf der Plattform X mitteilte. Sie sei in einem Seniorenheim im katalanischen Olot - circa einhundert Kilometer nordöstlich von Barcelona - so gestorben, «wie sie es wollte: im Schlaf, friedlich und ohne Schmerzen», hieß es.