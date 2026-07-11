Unfälle

Zehn Tote bei Flugzeugunglück auf den Bahamas

Nach dem Absturz einer Maschine wird die Fluglinie Flamingo Air vorübergehend suspendiert. Die Ursache des Unglücks am Unabhängigkeitstag des Inselstaats im Atlantik wird untersucht.

Die Behörden ermitteln die Unfallursache. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa
Die Behörden ermitteln die Unfallursache. (Symbolbild)

Nassau (dpa) - Bei einem Flugzeugabsturz am Nationalfeiertag der Bahamas sind auf dem Inselstaat im Atlantik zehn Menschen ums Leben gekommen. Ein eigentlicher Festtag sei zu einem «Tag der Trauer» geworden, sagte Ministerpräsident Philip Davis, nachdem die Polizei den Tod des Piloten und der mindestens neun weiteren Menschen an Bord bestätigt hatte. Die Staatsangehörigkeit der Opfer ist bisher nicht bekannt.

Der Unfall ereignete sich im nördlichen Teil von Andros, der größten Inselgruppe der Bahamas. Die Cessna 402 der örtlichen Fluggesellschaft Flamingo Air sei vom internationalen Flughafen der Hauptstadt Nassau in Richtung San Andros Airport unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam, teilte die Behörde zur Untersuchung von Flugunfällen AAIA mit. «Das Flugzeug soll Berichten zufolge in Schwierigkeiten geraten und vor der Landung in ein Gebüsch gestürzt sein», hieß es in der Mitteilung der AAIA. 

Die Fluglinie teilte mit, mit den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Umstände des Unfalls zu klären. Am selben Tag hatte es laut Luftfahrtministerium auf einem anderen Flugzeug derselben Fluglinie einen Brandvorfall gegeben. Die verantwortliche Fluglinie wurde Medienberichten zufolge vorübergehend vom Flugbetrieb suspendiert. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Am 10. Juli feiern die Bahamas die Unabhängigkeit von Großbritannien, die 1973 erlangt wurde.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
US-Frau geht über Bord vor Bahamas: Ehemann festgenommen
Polizei-Ermittlungen

US-Frau geht über Bord vor Bahamas: Ehemann festgenommen

Starker Wind, bewegte See – und eine Frau fällt von einem Boot ins Meer. Sie war zusammen mit ihrem Mann vor einer paradiesischen Insel unterwegs. Ihre Tochter glaubt nicht an einen Unfall.

10.04.2026

Hurrikan «Melissa» bedroht Bahamas mit zerstörerischer Kraft
Gefährlicher Wirbelsturm

Hurrikan «Melissa» bedroht Bahamas mit zerstörerischer Kraft

Nach Jamaika und Kuba steuert «Melissa» direkt auf die Bahamas zu. In der Karibik hat der Sturm eine Schneise der Verwüstung hinterlassen.

29.10.2025

Hammerhaie werden auf den Bahamas zu Stubenhockern
Begehrtes Schutzgebiet

Hammerhaie werden auf den Bahamas zu Stubenhockern

Eigentlich sind Hammerhaie viel unterwegs. Aus einer Inselregion aber wollen manche der Meeresnomaden gar nicht mehr weg.

21.03.2025

Golf

Comeback auf den Bahamas: Tiger Woods ist wieder da

Tiger Woods ist zurück auf dem Golfplatz. Die ersten Schläge beim Comeback in der Karibik sehen vielversprechend aus. Am Ende läuft es für den Superstar nicht mehr so rund.

30.11.2023

Golf-Superstar

Comeback in der Karibik: Tiger Woods im Wohlfühlmodus

Déjà-vu auf den Bahamas: Tiger Woods kehrt auf den Golfplatz zurück. Einen Rückschlag muss der Superstar vor der Reise in die Karibik dennoch verkraften.

28.11.2023