Zehn Verletzte bei Schulbusunfall

Bad Waldsee (dpa) - Bei einem Unfall eines Schulbusses bei Bad Waldsee in Baden-Württemberg sind zehn Menschen verletzt worden, davon drei Personen schwer. Der Bus sei nach ersten Erkenntnissen in einen Abwassergraben geraten, über eine Straßeneinmündung geschrammt und gegen eine Erhöhung geprallt, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zunächst hatte die Polizei von mindestens 17 Verletzten berichtet.