Mädchen nicht gemeldet

Zehnjährige aus Dresden war nie bei Behörden gemeldet

Ein zehnjähriges Mädchen in Dresden war weder bei Behörden gemeldet, noch ging es zur Schule. Wie konnte das Kind jahrelang außerhalb des Blickfelds der Ämter bleiben?

Dresdner Mädchen war nie bei Behörden gemeldet. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Dresdner Mädchen war nie bei Behörden gemeldet. (Symbolbild)

Dresden (dpa) - Ein inzwischen zehn Jahre altes Mädchen ist in Dresden nicht bei den Behörden gemeldet gewesen und auch nicht zur Schule gegangen. «Das Kind war zu keinem Zeitpunkt amtlich erfasst, etwa durch eine Geburtsurkunde oder eine Meldung bei den zuständigen Kommunal- oder Meldebehörden», sagte der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung, Clemens Arndt auf Anfrage. Für die Behörden sei es eine schwierige Situation, wenn Eltern ein Kind bewusst «unter dem Radar» hielten. Zuvor hatte die «Bild-Zeitung» berichtet.

Sechsköpfige Familie lebte auf der Straße - Schulpflicht abgelehnt

Der Fall der sechsköpfigen Familie war vor einigen Wochen bekanntgeworden, weil sie auf einem Bürgersteig in Dresden lebte und in einen Hungerstreik getreten war. Die Familie hatte nach einer Zwangsräumung aus ihrem Haus ausziehen müssen. Laut einem «Bild»-Bericht lehnt das Ehepaar die Schulpflicht für seine Kinder ab. 

Leider gebe es solche Fälle vereinzelnd, erläuterte Arndt. «Schulpflichtverletzungen sehen wir gemeinsam mit unseren kooperierenden Behörden mit großer Sorge. Im Mittelpunkt steht dabei das Recht der Kinder auf Bildung.» Wenn jedoch keine Behörde Kenntnis über die Existenz eines Kindes habe, funktioniere auch nicht die Überwachung von Pflichten.

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Inzwischen ist die Familie in einer anderen Wohnung untergekommen, der Vater ist in der Psychiatrie.

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