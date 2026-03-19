Fahrlehrer hielt es für normal

Zickzackfahrender Fahrschüler mit 1,3 Promille gestoppt

Dass Fahrschüler manchmal etwas unsicher fahren, ist nicht ungewöhnlich. Im Landkreis Emsland ist der Grund für die gefährliche Fahrweise eines Fahrschülers jedoch nicht seine fehlende Erfahrung.

Ein Fahrschüler tritt betrunken zu einer Fahrstunde in Haselünne an und wird von der Polizei gestoppt. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Ein Fahrschüler tritt betrunken zu einer Fahrstunde in Haselünne an und wird von der Polizei gestoppt. (Symbolbild)

Haselünne (dpa) - Ein Fahrschüler ist mit fast 1,3 Promille am Steuer während einer Fahrstunde von der Polizei im Landkreis Emsland gestoppt worden. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Fahrschulwagen in Schlangenlinien fuhr, mehrfach fast in den Gegenverkehr geriet und fast eine Verkehrsinsel touchierte, teilte die Polizei mit. Er verständigte daraufhin die Polizei. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bei einer Kontrolle in Haselünne ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrschüler einen Wert von 1,29 Promille. Der Fahrlehrer habe laut Polizei angenommen, dass sein 28 Jahre alter Schüler nur unsicher beim Fahren sei. Gegen beide wurde Mitte der vergangenen Woche ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei informierte erst jetzt über den Fall.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Polizei stoppt Fahrer mit 3,4 Promille
Betrunken am Steuer

Polizei stoppt Fahrer mit 3,4 Promille

Schlangenlinien fährt ein Autofahrer im Main-Kinzig-Kreis. Als die Polizei ihn stoppt, kommt ein ungewöhnlich hoher Alkoholwert zum Vorschein.

28.05.2025

Führerschein: Warum in Weinheim und der Region immer mehr Fahrschüler scheitern
Theorie große Hürde

Führerschein: Warum in Weinheim und der Region immer mehr Fahrschüler scheitern

Viele Jugendliche schaffen den Führerschein nicht im ersten Anlauf. Fast die Hälfte fällt bei den Prüfungen durch. Fahrlehrer Markus Gauch hat Fahrschulen in Weinheim und Mörlenbach – er spricht über die Gründe.

26.02.2025

Autofahrerin mit 3,1  Promille und Kleinkind unterwegs 
Blaulicht-Ticker

Autofahrerin mit 3,1  Promille und Kleinkind unterwegs 

Eine betrunkene 38-Jährige wurde in Eberbach von der Polizei gestoppt. Ihr Kleinkind saß ungesichert auf dem Beifahrersitz

29.11.2024

Wolfsburg

Rumkugeln als Ausrede: Autofahrer mit 1,96 Promille gestoppt

Die Polizei hält in Wolfsburg einen 59 Jahre alten Autofahrer an - und misst seinen Alkoholwert. Das Ergebnis: 1,96 Promille. Die Ausrede des Autofahrers brachte selbst die erfahrenen Polizisten zum Schmunzeln.

05.10.2023

Internet

Fahrlehrer überträgt Fahrstunden im Netz

Ein Fahrlehrer aus Baden-Württemberg streamt seinen Unterricht live im Internet. Dafür hat er sein Auto mit Kameras und Mikrofonen ausgestattet. Im Schnitt schauen rund 500 Zuschauer zu.

24.07.2023