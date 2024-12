Väterchen Frost auf Abwegen

Zu schnell: Mehrere Strafzettel für Russlands Weihnachtsmann

Väterchen Frost muss schnell sein, wenn er allen Kindern in einer Nacht Geschenke bringen will. Doch der Darsteller ist wohl auch in seiner Freizeit fix. Nun gab es mehrere Straf- statt Wunschzettel.