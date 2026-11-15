Verkehr

Zug, Bus, Bahn - wie Design den Stress senken soll

Gläserne Wartehäuschen, bunte Türen, Echtzeit-Anzeigen über dem Kopf: Hinter kleinsten Details bei Bus und Bahn steckt viel mehr Planung als erwartet. Warum?

Hinter der Gestaltung und Planung öffentlicher Verkehrsmittel steckt mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Hinter der Gestaltung und Planung öffentlicher Verkehrsmittel steckt mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. (Archivbild)

Berlin (dpa) - Eine Bahn rauscht im Berufsverkehr heran. Ist es die richtige, muss ich jetzt rennen? Wer im Winter auf dem Weg zur Haltestelle von Bus, Bahn oder Zug ist, hat oft schon genug mit Dunkelheit und Kälte zu kämpfen. Die blitzschnelle Suche nach der richtigen Verbindung kommt dann noch dazu. Dabei kann ein kleines Detail helfen: die Anzeigentafel. Wo hängt sie? 

Für Produktdesigner Julian Schwarze geht es nicht nur um das Aussehen von Bahnhöfen, sondern darum, ob sie für Reisende auch funktionieren: Finden sie sich zurecht? Fühlen sie sich beim Warten gut aufgehoben?

Ein Würfel gegen den Stress

Ein Beispiel aus Offenbach am Main: Ein Informationswürfel im Eingangsbereich des Bahnhofs zeigt je nach Blickrichtung unterschiedliche Anschlüsse. Wer aus der S-Bahn kommt, sieht die Abfahrten der Busse. Wer zur S-Bahn unterwegs ist, bekommt die nächsten Zugverbindungen zu sehen. «Je früher man eine Information bekommt, desto entspannter kann man sein», sagt Schwarze. «Auf so eine Idee kommt man erst, wenn man Reisende vor Ort beobachtet und schaut, was sie tun und wie sie sich verhalten.» 

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Für sein Konzept begleitete er rund 60 Menschen, um herauszufinden, wo und wann genau sie ihre Reiseinfos brauchen. Mit im Spiel: Emotional Design. Das steht für eine Gestaltungsform, die auch Gefühle anspricht - und im besten Fall gleich ein bisschen Stress reduziert. Menschen sollen sich damit im Öffentlichen Nahverkehr nicht allein zurechtfinden, sondern auch sicher- und wohlfühlen. Schwarze hat dafür ein Forschungs- und Innovationsprojekt mitgegründet. Dabei geht es auch um unkonventionelle Fragen wie: Kann Form, Material und Bezug einer Sitzbank das subjektive Zeitempfinden beeinflussen? 

Eine Einbahnstraße ist das nicht. Fahrgäste nehmen die Gestaltung von Stationen und Fahrzeugen sehr bewusst wahr, sagt Detlef Neuß vom Fahrgastverband Pro Bahn. Informationen müssten beim Betreten der Station und des Bahnsteigs deshalb sofort ins Auge fallen – gut lesbar und nicht durch andere Ausstattung verdeckt. Echtzeit-Anzeigen seien dabei eine wichtige Hilfe: Auch wer ein Smartphone nutze, könne gerade mit Gepäck nicht immer bequem in eine App schauen. Zum angenehmen Warten gehörten außerdem überall wettergeschützte Bereiche.

Bevor die erste Bank steht

Freie Bahn haben die Designer selten. Am Anfang der Planung für neue Stationen stünden andere Fragen, sagt Ralf Dammann, Strukturplaner beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Es müsse zum Beispiel geprüft werden, ob sich ein Zusatzhalt, den sich meist Kommunen sehnlich wünschen, überhaupt in den Betrieb auf der Strecke einfügen lasse. 

Der Bau eines neuen Haltepunkts dauert etwa zehn Jahre. (Archivbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa
Der Bau eines neuen Haltepunkts dauert etwa zehn Jahre. (Archivbild)

Selbst wenn die Voraussetzungen stimmen, braucht es Geduld. «Mindestens zehn Jahre», sagt Dammann. Bei Bushaltestellen sei es in der Regel einfacher als bei Straßenbahn, Stadtbahn oder U-Bahn, erklärt Robert Nieberg, Fachgruppenleiter für die ÖPNV-Koordination beim VRR. Ein zentraler Punkt, auch bei der Erneuerung von Stadtbahn- und Straßenbahnanlagen, sei heute Barrierefreiheit und Brandschutz. Der Spielraum für andere Verbesserungen inklusive Design ist damit auch eine Geldfrage.

Nicht jede Farbe ist Geschmackssache

Wie für eng die Grenzen einer Wohlfühl-Gestaltung für Produktdesigner sein können, zeigt schon ein Blick auf eine Zugtür. Sie muss sich nach einer EU-Vorgabe kontrastreich vom übrigen Fahrzeug abheben. Ein neuer Zug darf deshalb schon mal nicht durchgängig knallrot sein. 

Türen müssen sich vom Rest des Fahrzeugs farblich unterscheiden. (Archivbild) Foto: Felix Hörhager/dpa
Türen müssen sich vom Rest des Fahrzeugs farblich unterscheiden. (Archivbild)

Auch eine Wand, die an einer Rolltreppe in einer unterirdischen Station von der Decke herunter ragt, hat einen Zweck. Nach Niebergs Erklärung soll sie verhindern, dass Rauch im Brandfall über den Rolltreppenbereich nach oben zieht und den Fluchtweg verraucht. Das vermeintlich störende Bauteil dient damit dem Schutz der Reisenden.

Gerade in der dunklen Jahreszeit rückt eine weitere Frage in den Vordergrund: Fühlen sich Fahrgäste beim Warten sicher? Strukturplaner Dammann nennt offene Architektur und freie Sicht als wichtige Aufgaben bei Neu- und Umbauten. Gläserne Wände vieler Wartehäuschen sollen verhindern, dass tote Ecken entstehen. Stark verglaste Häuschen werfen aber häufig kaum Schatten - und die sommerliche Hitze muss im Klimawandel anders mitgedacht werden. 

Sicherheit und Sauberkeit zählen viel

Produktdesigner Schwarze hat bei virtuellen Stationsrundgängen im Auftrag der Verkehrsgesellschaft Frankfurt auch untersucht, was zum Sicherheitsgefühl beiträgt. Dabei habe Sauberkeit eine große Rolle gespielt, sagt er. Sie vermittle, dass sich jemand um diesen Ort kümmere. Beim Sicherheitspersonal komme es wiederum nicht nur auf Präsenz an, sondern auch auf Aufmerksamkeit. 

Sauberkeit an Bahnhöfen spielt für das Sicherheitsgefühl eine große Rolle. (Archivbild) Foto: Christoph Reichwein/dpa
Sauberkeit an Bahnhöfen spielt für das Sicherheitsgefühl eine große Rolle. (Archivbild)

Dieser Gedanke setzt sich im Fahrzeug fort. Bei vielen modernen Straßen- und U-Bahnen sind Fahrerinnen und Fahrer hinter einer Glasscheibe zu sehen. VRR-Umfragen zeigen, dass dieser Anblick das subjektive Sicherheitsgefühl der Fahrgäste erhöht. Doch eine Lösung kann einen neuen Konflikt schaffen: Die stark verglasten Häuschen bieten häufig kaum Schatten, gibt Nieberg zu bedenken. Was Übersicht ermöglicht, muss also auch mit dem Schutz vor sommerlicher Hitze zusammengedacht werden.

Für Schwarze liegt in solchen Details eine Chance, Kunden bei der Stange zu halten - und im besten Fall neue zu gewinnen. Beim nächsten Weg zur Bahn lohnt sich deshalb ein zweiter Blick: auf die Anzeige vor der Treppe, die farblich abgesetzte Tür oder die Glaswand des Wartehäuschens. Nicht alles, was selbstverständlich wirkt, ist zufällig dort.

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