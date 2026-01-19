Bild
Fund

Mann findet verlorene wertvolle Bratsche in Stadtbahn

Eine Frau steigt aus der Stadtbahn - ihr hochwertiges Instrument lässt sie aus Versehen darin liegen. Doch es gibt ein glückliches Ende.

Eine Bratsche ist ohne ihre Besitzerin in der Straßenbahn weitergefahren - und gefunden worden. (Symbolbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Eine Bratsche ist ohne ihre Besitzerin in der Straßenbahn weitergefahren - und gefunden worden. (Symbolbild)

Heidelberg (dpa/lsw) - Ein ehrlicher Finder hat in Heidelberg eine Frau nach dem Verlust ihres wertvollen Instruments glücklich gemacht. Die 78-Jährige war laut Polizei am Mittwoch aus einer Straßenbahn gestiegen, hatte aber ihre Bratsche mit einem Wert im niedrigen fünfstelligen Eurobereich darin liegen gelassen. Die Straßenbahn samt Instrumentenkoffer fuhr weiter, auf spätere Nachfrage hin konnte der Koffer nicht mehr in der Bahn gefunden werden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Mann das Instrument an sich genommen und beim Fundbüro abgegeben. Eine dortige Mitarbeiterin meldete sich bei der Polizei, sodass die Bratschistin ihr Instrument wieder in Empfang nehmen konnte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Dossenheim: "Überglückliche Besitzerin" erhält wertvolle Bratsche zurück 
In Straßenbahn vergessen

Dossenheim: "Überglückliche Besitzerin" erhält wertvolle Bratsche zurück 

Eine Frau hatte ihr wertvolle Bratsche in einer Straßenbahn liegenlassen. Die Besitzerin hatte Glück im Unglück und konnte das Instrument wieder in Empfang nehmen - auch dank eines ehrlichen Finders.

vor 1 Stunde

Stuttgarter Stadtbahn entgleist - zwei Menschen verletzt
Kollision

Stuttgarter Stadtbahn entgleist - zwei Menschen verletzt

In Stuttgart stößt ein Auto mit einer Straßenbahn zusammen, die Straßenbahn entgleist. Autofahrer und Bahnführer werden verletzt.

25.12.2025

Auto stößt mit Stadtbahn in Heilbronn zusammen
Unfälle

Auto stößt mit Stadtbahn in Heilbronn zusammen

Eine Frau will mit ihrem Wagen links abbiegen. Dabei übersieht sie eine Straßenbahn. Wie schlimm sind die Folgen?

07.12.2025

Bratsche in Bahn verschwunden – Polizei vermutet Diebstahl
Stuttgart

Bratsche in Bahn verschwunden – Polizei vermutet Diebstahl

Ein Musiker vergisst in der Bahn seine Bratsche – und die taucht nicht wieder auf. Das Instrument fehlt seit einiger Zeit. Es gibt einen Verdacht.

07.10.2025

Abgaben im Fundbüro spiegeln Wandel der Technik wider
Vermisstes und Gefundenes

Abgaben im Fundbüro spiegeln Wandel der Technik wider

Schlüssel weg, Portemonnaie verloren, Handy liegen gelassen? In Fundbüros werden viele Alltagsgegenstände abgegeben - manchmal ist Kurioses darunter. Was hat es mit dem verlorenen Sarg auf sich?

24.07.2024