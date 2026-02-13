Entwarnung nach Fund von verdächtigem Gegenstand in Hanau
Ein verdächtiger Gegenstand sorgt in der Hanauer Innenstadt für einen Polizeieinsatz. Spezialisten des Landeskriminalamts können später Entwarnung geben.
Hanau (dpa/lhe) - Wegen eines verdächtigen Gegenstands ist es in der Hanauer Innenstadt zu einem Polizeieinsatz gekommen. Nach Untersuchung des Gegenstands konnte Spezialisten des Landeskriminalamts Entwarnung geben: Es handelte sich um einen leeren Koffer, wie die Polizei mitteilte.
Der Gegenstand war vor dem Eingang des Stadthof-Gebäudes angrenzend zum Marktplatz gefunden worden. Eine größere Zahl Einsatzkräfte war vor Ort und sperrten den Bereich vorsorglich weiträumig ab, hieß es. Dies sei ein Standardvorgehen, das in solchen Fällen ablaufe, sagte ein Polizeisprecher.
Auch der Linienbusverkehr in dem betroffenen Bereich war eingestellt worden, nach Freigabe konnte er wieder anlaufen.