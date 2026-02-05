Hanau

Knall in Schultoilette - Streit löst Polizeieinsatz aus

Zwei Schüler geraten aneinander, einer droht wohl mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand – doch die Polizei findet nichts. Was steckt hinter dem Streit unter Jugendlichen in Hanau?

Die Beamten konnten keine Waffen finden. (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa
Die Beamten konnten keine Waffen finden. (Symbolbild)

Hanau (dpa/lhe) - In einer Schule in Hanau soll ein Jugendlicher einen Mitschüler bedroht haben. Die Polizei sprach von einem «schusswaffenähnlichen Gegenstand» und einem Knall in einer Toilette, wo der Jugendliche den anderen zur Rede gestellt haben soll. Als die Beamten an der Schule eintrafen, konnten sie den Angaben nach aber keine Waffe finden. Sie nahmen den Verdächtigen mit zur Wache. Was die Auseinandersetzung auslöste, sei unklar und werde nun ermittelt, hieß es.

