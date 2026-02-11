Streit am Kiosk - Mann mit Waffe im Gesicht verletzt
Bei einem Streit an einem Kiosk in Frankfurt wird ein Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nach den beiden mutmaßlichen Tätern.
Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 41-jähriger Mann ist in Frankfurt mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand im Gesicht verletzt worden. Ausgangspunkt sei ein Streit mit zwei anderen Männern gewesen, wie die Polizei mitteilte.
Die beiden mutmaßlichen Täter hätten den Mann demnach an einem Kiosk getroffen. Dort sei es zunächst zu einem Streit gekommen. Anschließend hätten die Tatverdächtigen, schätzungsweise im Alter von 20 Jahren, auf das Opfer eingeschlagen. Nachdem der 41-Jährige zu Boden gegangen sei, sollen sie ihn zudem gegen den Kopf getreten haben.
Im weiteren Verlauf habe einer der beiden Tatverdächtigen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand, mutmaßlich einer Schreckschusswaffe, mehrfach in Richtung des Gesichts des Opfers geschossen.
Der 41-Jährige erlitt oberflächliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die beiden Tatverdächtigen seien anschließend geflüchtet. Die Polizei fahndet nach ihnen.