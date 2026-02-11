Kriminalität

Streit am Kiosk - Mann mit Waffe im Gesicht verletzt

Bei einem Streit an einem Kiosk in Frankfurt wird ein Mann mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht nach den beiden mutmaßlichen Tätern.

Die Polizei sucht nun nach den beiden Tätern. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Die Polizei sucht nun nach den beiden Tätern. (Symbolbild)

Frankfurt (dpa/lhe) - Ein 41-jähriger Mann ist in Frankfurt mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand im Gesicht verletzt worden. Ausgangspunkt sei ein Streit mit zwei anderen Männern gewesen, wie die Polizei mitteilte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Die beiden mutmaßlichen Täter hätten den Mann demnach an einem Kiosk getroffen. Dort sei es zunächst zu einem Streit gekommen. Anschließend hätten die Tatverdächtigen, schätzungsweise im Alter von 20 Jahren, auf das Opfer eingeschlagen. Nachdem der 41-Jährige zu Boden gegangen sei, sollen sie ihn zudem gegen den Kopf getreten haben. 

Im weiteren Verlauf habe einer der beiden Tatverdächtigen mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand, mutmaßlich einer Schreckschusswaffe, mehrfach in Richtung des Gesichts des Opfers geschossen. 

Der 41-Jährige erlitt oberflächliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei mit. Die beiden Tatverdächtigen seien anschließend geflüchtet. Die Polizei fahndet nach ihnen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Streit nach Küchenkauf - Mann mit Schreckschusswaffe bedroht
Kriminalität

Streit nach Küchenkauf - Mann mit Schreckschusswaffe bedroht

Ein Mann will sich über eine Küche beschweren, die er gebraucht erstanden hat. Die Verkäuferin zückt die Waffe - nun könnte es Konsequenzen für beide Beteiligte geben.

28.01.2026

Tankstelle mit Hammer überfallen – Polizei sucht drei Täter
Kriminalität

Tankstelle mit Hammer überfallen – Polizei sucht drei Täter

Ein Hammer, ein waffenähnlicher Gegenstand und drei Täter: Unbekannte haben eine Tankstelle im Main-Kinzig-Kreis überfallen. Haben sie Beute gemacht?

21.01.2026

Schüsse in Frankfurter Club – Mann am Kopf verletzt
Kriminalität

Schüsse in Frankfurter Club – Mann am Kopf verletzt

Ein 21-Jähriger schießt im Frankfurter Club mehrmals mit einer Schreckschusswaffe auf den Kopf eines anderen. Er wird später festgenommen.

06.12.2025

Mannheim: Mann in Kiosk angeschossen – Polizei sucht bewaffneten Täter
Zeugen gesucht

Mannheim: Mann in Kiosk angeschossen – Polizei sucht bewaffneten Täter

Ein Unbekannter hat in einem Kiosk in der Mannheimer Innenstadt einen 39-Jährigen mit mehreren Schüssen lebensgefährlich verletzt. Nach Polizeiangaben ist der Täter weiterhin auf der Flucht.

05.10.2025

Streit mit Schreckschusswaffe eskaliert
Hersfeld-Rotenburg

Streit mit Schreckschusswaffe eskaliert

Bei einem Streit zwischen drei Männern im Landkreis Hersfeld-Rotenburg zückt einer der Beteiligten eine Waffe. Er muss später mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

10.05.2024