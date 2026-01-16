Dossenheim: "Überglückliche Besitzerin" erhält wertvolle Bratsche zurück
Eine Frau hatte ihr wertvolle Bratsche in einer Straßenbahn liegenlassen. Die Besitzerin hatte Glück im Unglück und konnte das Instrument wieder in Empfang nehmen - auch dank eines ehrlichen Finders.
Dossenheim. Nach einer Straßenbahnfahrt am Mittwochvormittag ist eine wertvolle Bratsche spurlos verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, ist das Instrument nun wieder bei der Besitzerin.
Am Mittwochvormittag war eine 78-jährige Frau mit der Linie 5 in Richtung Dossenheim unterwegs. Als sie gegen 10.15 Uhr an ihrer Zielhaltestelle ausstieg, bemerkte sie kurz darauf, dass sie ihren Bratschenkoffer samt Instrument in der Bahn vergessen hatte.
Ein Anruf bei der Leitstelle des Verkehrsunternehmens RNV ergab: Das Instrument war in der Straßenbahn nicht mehr auffindbar. Offenbar hatte eine unbekannte Person den Koffer an sich genommen, bevor Mitarbeitende oder andere Fahrgäste reagieren konnten.
Mittlerweile hat die 78-jährige Bratsche-Spielerin das kostbare Instrument zurück. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte, habe das Instrument einen Wert im niedrigen fünfstelligen Bereich.
Es wurde von einem ehrlichen Finder an sich genommen und beim Fundbüro in Heidelberg-Kirchheim abgegeben. Eine Mitarbeiterin des Fundbüros hatte sich kurz nach der Veröffentlichung des polizeilichen Presseberichts gelesen und sich beim Polizeiposten in Mannheim-Seckenheim gemeldet. Deshalb seien Zeugenaufrufe wichtig, betonte der Sprecher und teilte mit, dass die Besitzerin überglücklich gewesen sei, als sie das Instrument zurückbekam. (tak)