Zukunftsforscher Horx: «Omnikrise» kann 20 Jahre dauern

Frankfurt/Mainz (dpa) - Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx nennt die «ineinander verzahnten Krisen der Gegenwart» eine «Omnikrise». «Solche Omnikrisen sind typisch für einen Epochenübergang», sagte der 68 Jahre alte Publizist im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

«Alle 50 bis 100 Jahre kommt es zu einem Zerfall des "alten Normalzustands" und dem Beginn von etwas Neuem, was zunächst noch unsicher erscheint.» Eine solche Periode der Verunsicherung könne «10 oder sogar 20 Jahre dauern». Je mehr sich die Gesellschaft aber an Lösungen beteilige, desto schneller gehe diese Zeit vorbei.

Horx hat lange am Zukunftsinstitut im hessischen Kelkheim gearbeitet. Gemeinsam mit anderen Forschern gründete er im vergangenen Oktober den Think-Tank «The Future Project» in Frankfurt am Main, der sich vor allem mit Transformationsprozessen befasst.