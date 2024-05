DWD: Bis zu 25 Grad am Wochenende

«Thomas» hat es sich über der Nordsee bequem gemacht und zapft aus dem südöstlichen Mittelmeerraum sowie der Schwarzmeerregion warme Luft an, wie Meteorologe Lars Kirchhübel erklärte. «Im Norden hat sich «Thomas» auch noch mit Hoch «Uwe» über Norwegen verbündet, und auch über dem westlichen Mittelmeerraum dreht ein Hoch seine Kreise.» Entsprechend ist es in weiten Teilen Europas schön warm und sonnig. Nur hier und da können sich mal Schauer und Gewitter entladen.

Der Feiertag am Donnerstag beschert vielen Menschen in Deutschland ein langes Wochenende. Wo eignet sich das Wetter für einen sonnigen Ausflug?

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen , die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen.

Auch in der Natur stehen die Zeichen auf Frühsommer. «Der Vollfrühling mit der Apfelblüte ist in Deutschland etwa seit der zweiten Aprildekade in vollem Gange», erklärte Kirchhübel. Die ersten Holunderblüten wurden demnach schon Anfang April festgestellt, bald wird er in voller Blüte stehen.