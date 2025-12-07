Kriminalität Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus Was bislang zu dem Feuer in Baden-Württemberg bekannt ist. 07.12.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: René Priebe/dpa Bei einem Brand in St. Leon-Rot sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Kriminalität Zwei Menschen sterben bei Brand in Einfamilienhaus Was bislang zu dem Feuer in Sankt Leon-Rot bekannt ist. vor 19 Minuten Herd angelassen Pfungstadt: Hunde sterben bei Brand in Einfamilienhaus In der Küche eines Wohnhauses bricht ein Feuer aus. Der Bewohner kann das Gebäude noch verlassen. Seine beiden Hunde sterben. 13.10.2025 Landkreis Göppingen Brand in Einfamilienhaus - ein Toter Die Feuerwehr findet einen toten Menschen nach einem Brand in einem Haus in Uhingen. Viele Details bleiben zunächst offen. 02.03.2025 Landkreis Göppingen Brand in Einfamilienhaus - ein Toter Die Feuerwehr findet einen toten Menschen nach einem Brand in einem Haus in Uhingen. Viele Details bleiben zunächst offen. 01.03.2025 Lebensgefahr Drei Bewohner bei Hausbrand in Baden-Württemberg gestorben Drei Menschen sterben in der Nacht bei einem Brand in ihrem Haus. Weitere werden teils lebensgefährlich verletzt. Auch drei Hunde sterben. Die Ursache für das Feuer ist bislang unklar. 24.01.2024