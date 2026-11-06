Notfälle

Zwei Tote bei Busunfall in Frankreich - Schüler an Bord

Dutzende Menschen sitzen in Ostfrankreich am frühen Morgen in einem Bus, darunter auch Schülerinnen und Schüler. Dann kommt es zu einem schweren Unfall.

Als der Bus verunglückte, waren auch Schülerinnen und Schüler an Bord. Foto: Jeff Pachoud/AFP/dpa
Als der Bus verunglückte, waren auch Schülerinnen und Schüler an Bord.

Lent (dpa) - Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit einem Bus, in dem auch Schüler saßen, in Ostfrankreich gestorben. 16 Menschen wurden nach vorläufigen Zahlen verletzt, drei davon schwer, wie die örtliche Präfektur mitteilte. In dem bei der Gemeinde Lent verunglückten Linienbus saßen laut Bildungsminister Édouard Geffray auch Schüler. Insgesamt waren laut Präfektur etwa 40 Menschen in den Unfall verwickelt. Verkehrsminister Philippe Tabarot machte sich auf den Weg zur Unfallstelle. Lent liegt etwa 50 Kilometer nordöstlich der Großstadt Lyon.

Der Bus war am Morgen gegen 7.00 Uhr von der Straße abgekommen und gegen einen Baum im Straßengraben geprallt, wie der Bürgermeister von Lent, Yves Cristin, im Sender BFMTV sagte. Wie genau es dazu kam, war zunächst unklar. Das Rathaus öffnete einen Gemeindesaal, um Betroffene und Angehörige zu betreuen.

Mehr als 100 Feuerwehrleute und 50 Gendarmen waren im Einsatz. Die Straße wurde rund um die Unfallstelle gesperrt. Medienberichten zufolge konnte der Busfahrer zunächst nicht vernommen werden.

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