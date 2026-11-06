Notfälle

Kleinflugzeug auf A2 abgestürzt - zwei Tote

Ein kleines Flugzeug ist auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg verunglückt. Zwei Insassen konnten nur noch tot geborgen werden.

Der Polizeieinsatz läuft. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Polizeieinsatz läuft. (Symbolbild)

Magdeburg (dpa) - Auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden, wie ein Polizeisprecher in Magdeburg mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Fahrzeuge auf der A2 betroffen gewesen. 

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.48 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen Burg und dem Parkplatz Krähenberge. Das Flugzeug stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn. Es geriet laut Polizei in Brand. Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften läuft.

Auf Fotos ist zu sehen, wie die Feuerwehr etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge Reste eines rot-weiß lackierten Flugzeugs löscht. Große Teile des Flugzeugs sind zerstört. Das Heck liegt auf der Fahrbahn, verbrannte Teile an einer Böschung.

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Die Fahrtrichtung Hannover wurde nach dem Vorfall gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch nicht klar. Die A2 ist eine der wichtigsten Ost-West-Verbindungen in Deutschland. Sie führt vom Großraum Berlin bis nach Nordrhein-Westfalen.

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