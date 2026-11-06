Kleinflugzeug auf A2 abgestürzt - zwei Tote

Magdeburg (dpa) - Auf der Autobahn 2 nordöstlich von Magdeburg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen konnten von den Rettungskräften nur noch tot geborgen werden, wie ein Polizeisprecher in Magdeburg mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen sind keine Fahrzeuge auf der A2 betroffen gewesen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 14.48 Uhr auf der Autobahn 2 zwischen Burg und dem Parkplatz Krähenberge. Das Flugzeug stürzte aus bislang unbekannter Ursache auf die Fahrbahn. Es geriet laut Polizei in Brand. Der Einsatz von Polizei und Rettungskräften läuft.

Auf Fotos ist zu sehen, wie die Feuerwehr etwa einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge Reste eines rot-weiß lackierten Flugzeugs löscht. Große Teile des Flugzeugs sind zerstört. Das Heck liegt auf der Fahrbahn, verbrannte Teile an einer Böschung.

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