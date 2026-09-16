Flugunfall

Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in der Schweiz

Ein Kleinflugzeug stürzt bei Leukerbad ab, alle drei Insassen sterben. Warum prallte das Flugzeug gegen einen Berg?

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Insassen feststellen (Symbolbild) Foto: Christiane Oelrich/dpa
Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Insassen feststellen (Symbolbild)

Sitten (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Schweizer Alpen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das einmotorige Flugzeug war ursprünglich in Lugano im Tessin gestartet, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Der Pilot wollte nach einem Zwischenstopp in Sitten nach Buochs im Kanton Nidwalden weiterfliegen. Die Maschine vom Typ Cirrus SR22 sei aus zunächst unbekannten Gründen am Dienstagnachmittag bei Leukerbad gegen einen Berg geprallt und abgestürzt, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte. 

Anwohner alarmierten die Rettungskräfte, weil sie Rauch aufsteigen sahen. Sie rückten aus und stellten fest, dass die drei bei dem Absturz ums Leben gekommen waren, wie die Polizei weiter sagte. Die Identifizierung der Opfer war am Mittwoch noch im Gange.

Eine Cirrus SR22 ist ein einmotoriges Leichtflugzeug des US-amerikanischen Flugzeugherstellers Cirrus mit vier Sitzen.

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