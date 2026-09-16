Drei Tote bei Absturz von Kleinflugzeug in der Schweiz

Sitten (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in den Schweizer Alpen sind drei Menschen ums Leben gekommen. Das einmotorige Flugzeug war ursprünglich in Lugano im Tessin gestartet, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Der Pilot wollte nach einem Zwischenstopp in Sitten nach Buochs im Kanton Nidwalden weiterfliegen. Die Maschine vom Typ Cirrus SR22 sei aus zunächst unbekannten Gründen am Dienstagnachmittag bei Leukerbad gegen einen Berg geprallt und abgestürzt, wie die Polizei erst am Mittwoch mitteilte.