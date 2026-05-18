Eingestürzte Häuser

Zwei Tote nach Erdbeben in Südchina

In Südchina bebt die Erde: In Guangxi kommen mindestens zwei Menschen ums Leben. Tausende werden nach Angaben staatlicher Medien in Sicherheit gebracht.

Bei einem Erdbeben in Südchina sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Foto: Li Hanchi/XinHua/dpa
Bei einem Erdbeben in Südchina sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Peking (dpa) - Bei einem Erdbeben der Stärke 5,2 in der südchinesischen Region Guangxi sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein zunächst vermisster 91-Jähriger sei später lebend gerettet und ins Krankenhaus gebracht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf die örtlichen Behörden. 

Das Beben ereignete sich demnach in der Nacht um 0.21 Uhr Ortszeit in der Stadt Liuzhou. Die Erschütterung hatte nach Angaben des chinesischen Erdbebennetzwerks eine Tiefe von acht Kilometern. Der staatliche Sender CCTV berichtete unter Berufung auf die Katastrophenschutzleitung von Liuzhou, bis zum frühen Morgen seien 13 Häuser eingestürzt und mehr als 7.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Erde bebt im Kreis Esslingen
Schwaches Erdbeben

Erde bebt im Kreis Esslingen

In der Nacht hat der Untergrund in Dettingen und Umgebung gewackelt. Das Beben war schwach - und doch das bisher stärkste in der Region.

09.12.2025

Heftiges Erdbeben auf den Philippinen: mindestens 69 Tote
Stärke 6,9

Heftiges Erdbeben auf den Philippinen: mindestens 69 Tote

Panik, Erdrutsche und überall Trümmer: Auf den Philippinen bebt die Erde - es gibt Dutzende Tote und viele Verletzte. Vor Krankenhäusern reihen sich Leichensäcke.

01.10.2025

Erde im Fernen Osten Russlands bebt immer noch
Erdbeben

Erde im Fernen Osten Russlands bebt immer noch

Ein schweres Erdbeben vor der russischen Halbinsel Kamtschatka hat Behörden weltweit in Alarmbereitschaft versetzt. Die befürchtete Katastrophe blieb aus. Aber die Erde bebt weiter.

31.07.2025

Unwetter

Tote und Vermisste nach heftigen Regenfällen in Südchina

Eigentlich sind starke Regenfälle im Perlflussdelta nicht ungewöhnlich. Doch die tagelangen Niederschläge lassen Flusspegelstände gefährlich ansteigen. Tausende Menschen sind betroffen.

22.04.2024

Katastrophe

Tote und Verletzte nach Erdbeben in Afghanistan und Pakistan

In Teilen Afghanistans und Pakistans bebt die Erde, es gibt Tote und Verletzte. Auch in anderen Ländern sind die Erschütterungen zu spüren. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht abzusehen.

22.03.2023