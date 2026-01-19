Bild
Unfälle

Zwölf Schüler bei Busunfall in Südafrika getötet

Bei einem waghalsigen Überholmanöver verliert der Fahrer eines Schulbusses die Kontrolle. Mit tödlichem Ausgang für viele Kinder.

In der südafrikanischen Stadt Vanderbijlpark, in der Nähe von Johannesburg, wurden zwölf Kinder bei einem Schuldbus-Unfall getötet. (Symbolfoto) Foto: Kim Ludbrook/dpa
In der südafrikanischen Stadt Vanderbijlpark, in der Nähe von Johannesburg, wurden zwölf Kinder bei einem Schuldbus-Unfall getötet. (Symbolfoto)

Johannesburg (dpa) - In Südafrika sind der Polizei zufolge mindestens zwölf Kinder bei einem Verkehrsunfall in ihrem Schulbus gestorben. Fünf weitere Mädchen und Jungen seien demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Busfahrer habe bei einem Überholmanöver in der Stadt Vanderbijlpark, etwa 70 Kilometer südlich der Wirtschaftsmetropole Johannesburg, die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit einem Lastwagen kollidiert, wie die Polizei mitteilte. In dem Bus hätten sich Grundschüler sowie Schüler einer weiterführenden Schule befunden.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

In Südafrika sowie in vielen anderen afrikanischen Ländern kommt es häufig aufgrund von Raserei, nicht gewarteten Fahrzeugen und schlechter Straßeninfrastruktur zu schweren Unfällen. Laut einer Statistik des Verkehrsministeriums starben vergangenes Jahr 11.418 Menschen aufgrund von Verkehrsunfällen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Unfall bei Überholmanöver – junger Motorradfahrer tot
Verkehr

Unfall bei Überholmanöver – junger Motorradfahrer tot

Beim Überholen verliert ein 18-Jähriger in Obertshausen die Kontrolle über sein Motorrad, stürzt und wird tödlich verletzt. Die Polizei prüft nun, ob eine Ölspur eine Rolle spielte.

19.12.2025

Autofahrer verliert Kontrolle – Zwei Tote bei Zusammenstoß
Unfälle

Autofahrer verliert Kontrolle – Zwei Tote bei Zusammenstoß

Bei einem schweren Verkehrsunfall sterben im Landkreis Ludwigslust zwei Menschen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

24.08.2025

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt
Blaulicht

Weinheim: Rücksichtsloser Motorrad-Fahrer verliert Kontrolle und stürzt

Ein rücksichtsloser Motorrad-Fahrer hat am Samstag nach mehreren waghalsigen Überholmanövern einen Unfall auf dem Multring gebaut. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.

11.04.2025

Schulbus fährt kurze Zeit ohne Fahrer: Zwölf Verletzte
Unfälle

Schulbus fährt kurze Zeit ohne Fahrer: Zwölf Verletzte

Schrecken für Schüler: Ein Schulbus setzt sich ohne Busfahrer in Bewegung. Mädchen und Jungen springen aus dem Fahrzeug. Zwei Kinder müssen daraufhin ins Krankenhaus.

14.02.2024

Großbritannien

Ausschreitungen nach tödlichem Verkehrsunfall in Cardiff

Nachdem zwei Jugendliche bei einem Verkehrsunfall zu Tode kommen, beginnen in einem Problemstadtteil von Cardiff schwere Unruhen. Mehrere Menschen werden festgenommen.

23.05.2023