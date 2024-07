30-Jähriger an Haltestelle in Schriesheim verprügelt

Am frühen Sonntagmorgen gegen kurz nach 1 Uhr hat ein unbekannter Täter an der Bahnhaltestelle "Zehntgrafenstraße" einen 30-Jährigen attackiert. Der Täter ist anschließend unerkannt geflüchtet.

Der 30-jährige Mann wartete zuvor in Weinheim an der Haltestelle "Pilgerhaus" auf die Bahn nach Schriesheim, wo sich auch der Täter befand. Beim Einsteigen in die Bahn kam es zunächst aus noch unklarer Ursache zu einem verbalen Streit zwischen den beiden. Als der 30-Jährige in Schriesheim die Bahn verließ, folgte ihm der Täter und griff ihn an. Während des Gerangels versetzte der Unbekannte dem Geschädigten einen Kopfstoß ins Gesicht, worauf mehrere Schläge gegen den Kopf folgten. Hierdurch stürzte der Mann ins Gleisbett. Der Angreifer ließ nicht von dem Mann ab und trat ihm mehrfach gegen den Körper. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Steinachstraße.