Heidelberger Stückemarkt 2025: Programmvorstellung 

Heidelberg. Vom 25. April bis 4. Mai 2025 lädt das Theater und Orchester Heidelberg zum 42. Heidelberger Stückemarkt ein. Vorverkaufsstart ist am 28. Februar 2025. Als eines der renommiertesten Theaterfestivals im deutschsprachigen Raum bietet der Stückemarkt in eindrücklicher Weise einen Überblick über die aktuellen Entwicklungen und das große Spektrum an Formen, Erzählweisen und thematischen Setzungen in der zeitgenössischen deutschsprachigen Dramatik. Gastland des diesjährigen Festivals ist China.