Mit dem Theaterbus nach Heidelberg

Das Theater und Orchester Heidelberg bietet am Donnerstag, 18. Januar 2024, eine Fahrt aus Weinheim zu dem Schauspiel „Mord im Orientexpress“ nach Agatha Christie an.

Auf der Fahrt im Orientexpress von Istanbul nach Calais fällt ein amerikanischer Geschäftsmann einem so brutalen wie mysteriösen Mord zum Opfer. Zufällig befindet sich der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot unter den Fahrgästen. Er vermutet den Täter oder die Täterin noch an Bord des Zuges – und nimmt die Ermittlungen auf. Während der Luxusexpress im Schnee stecken bleibt, überschlagen sich in den Waggons die Ereignisse.