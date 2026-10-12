Markierungsarbeiten

A6 bei Mannheim-Sandhofen nachts gesperrt

Noch heute Nacht wird die A6 bei Mannheim-Sandhofen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern soll.

Wegen Markierungsarbeiten wird die A6 bei Mannheim-Sandhofen gesperrt (Symbolbild). Foto: Simon Hofmann
Wegen Markierungsarbeiten wird die A6 bei Mannheim-Sandhofen gesperrt (Symbolbild).
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