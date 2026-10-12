Markierungsarbeiten A6 bei Mannheim-Sandhofen nachts gesperrt Noch heute Nacht wird die A6 bei Mannheim-Sandhofen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern soll. 12.10.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Simon Hofmann Wegen Markierungsarbeiten wird die A6 bei Mannheim-Sandhofen gesperrt (Symbolbild). Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 9,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -25% 89,88 € im Jahr Statt 119,88 € nur 89,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: