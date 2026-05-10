Umleitungen ausgeschildert

Sperrung der A659 bei Mannheim - was Fahrer wissen müssen

Am Sonntag wird die A659 zwischen Weinheim und Mannheim zeitweise gesperrt. Das ist der Grund - und so können Autofahrer die Sperrung umfahren.

Die Autobahn 659 zwischen Weinheim und Mannheim wird am Sonntag in beide Richtungen für acht Stunden gesperrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa
Die Autobahn 659 zwischen Weinheim und Mannheim wird am Sonntag in beide Richtungen für acht Stunden gesperrt. (Symbolbild)

Weinheim (dpa) - Die Autobahn 659 wird am Sonntag zwischen Weinheim und Mannheim von etwa 06.00 Uhr an in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung geht planmäßig bis 16.00 Uhr, teilte Die Autobahn GmbH des Bundes im Vorfeld mit. Grund für die Sperrung ist demnach der Abbau von Gerüsten mit Schutznetz nach Arbeiten an einer Hochspannungsleitung, die über die Autobahn führt. Die Umleitungsstrecken seien entsprechend ausgeschildert. 

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Autofahrer in Richtung Mannheim

In Richtung Mannheim sollen demnach Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer am Kreuz Weinheim auf die A5 in Richtung Frankfurt auffahren. An der Anschlussstelle Bensheim sollen sie laut Mitteilung auf die B47 nach Lorsch wechseln und dann an der Anschlussstelle Lorsch auf die A67 in Richtung Mannheim auffahren.

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Autofahrer in Richtung Weinheim

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In Richtung Weinheim sollen demnach Autofahrer am Kreuz Viernheim auf die A6/A67 in Richtung Frankfurt fahren. Anschließend sollen sie an der Anschlussstelle Lorsch auf die B47 nach Bensheim wechseln und danach an der Anschlussstelle Bensheim auf die A5 in Richtung Heidelberg auffahren.

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