Aleyna will leben

Auf den Kindergarten hatte sich Aleyna lange gefreut

„Aleyna ist ein kleiner Sonnenschein. Sie hat so viel Freude am Leben, liebt es, die Welt zu entdecken, zu tanzen, zu singen und sich zu verkleiden“, erzählt Aleynas Mutter Nadine. Die Vierjährige aus Mannheim ist ein großer Tierfan. Besonders gerne verbringt sie die Zeit mit Pferden. Auf den Start in den Kindergarten hatte sich Aleyna bereits lange gefreut. Doch statt mit anderen Kindern herumzutoben, erhielt die Familie kurz nach Aleynas viertem Geburtstag die niederschmetternde Diagnose: Aleyna leidet an einer schweren Erkrankung des blutbildenden Systems, einer Refraktären Zytopenie des Kindesalters. Aleyna muss nun regelmäßig in die Klinik für die Behandlung. Sie kann nur überleben, wenn es irgendwo auf der Welt einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Um die Suche nach einem „genetischen Zwilling“ für Aleyna und andere Patient:innen zu unterstützen, rufen Familie und Freund:innen gemeinsam mit der DKMS dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender:in zu registrieren.