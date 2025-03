Alsbach-Hähnlein: Elektrofahrzeug brennt unter Carport - hoher Sachschaden  

Alsbach-Hähnlein. Ein Elektrofahrzeug ist am frühen Sonntagmorgen unter einem Carport in der Hochstraße in Vollbrand geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurden ein weiteres Auto, der Carport selbst sowie ein angrenzender Geräteschuppen durch das Feuer im südhessischen Alsbach-Hähnlein beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, das Elektrofahrzeug sei zu dieser Zeit nicht an einer Ladestation angeschlossen gewesen. (dls)