Antisemitischer Angriff auf Ehepaar in Heidelberg

Antisemitischer Übergriff auf ein Ehepaar in Heidelberg! Am Montag, 2. September, gegen 18 Uhr hielten sich ein Mann und seine Frau am Heidelberger Neckarmünzplatz auf. Die Frau trug ein T-Shirt mit einem Davidstern und der Aufschrift "BRING THEM HOME NOW". Der Davidstern ist das Symbol Israels, die Organisation "Bring them home" setzt sich für die Freilassung der am 7. Oktober 2023 von der palästinensischen Terrororganisation Hamas verschleppten Geiseln ein.