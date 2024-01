Ehepaar in Tiefgarage überfallen

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein Ehepaar ist in einer privaten Tiefgarage in Neu-Isenburg im Landkreis Offenbach mit vorgehaltener Schusswaffe überfallen worden. Die Identität des Täters ist bislang unbekannt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Tiefgarage gehört den Angaben einer Sprecherin zufolge zu dem Mehrfamilienhaus, in dem das Ehepaar wohnt. Von der 60-jährigen Frau und ihrem 69-jährigen Ehemann forderte der vermummte und komplett in schwarz gekleidete Täter die Herausgabe von Bargeld. Das Paar war am Sonntagabend gerade aus seinem Auto in der frei zugänglichen Tiefgarage gestiegen, als sich der Unbekannte näherte. Mit dem Bargeld flüchtete er der Mitteilung der Polizei zufolge in unbekannte Richtung. Der Sprecherin zufolge erbeutete er einen niedrigen dreistelligen Betrag.