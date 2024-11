Autobahn am Sonntag nach Unfall bei Viernheim gesperrt

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, befuhr ein 54-Jähriger mit seinem BMW die Autobahn BAB 659 zwischen Weinheim und Viernheim Richtung Mannheim. Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr ihm in Höhe Viernheim ein nachfolgender Opel eines 35-Jährigen auf der rechten Spur ins Heck. Durch die Kollision blieben beide Fahrzeuge mittig auf der Fahrbahn stehen, wodurch die Fahrtrichtungsfahrbahnen in Richtung Mannheim voll gesperrt werden mussten.