Autodiebe schlagen erneut zu

Nachdem am Donnerstag in Lampertheim ein Audi Q3 gestohlen wurde, wurde jetzt bekannt, dass zwischen Freitag (17.11.) und Donnerstag (24.11.) ein weiteres Fahrzeug gestohlen wurde, diesmal in der Heppenheimer Straße. Der auf einem Firmengelände abgestellte, weiße Mercedes Sprinter mit dem Kennzeichen HP-06003 wurde auf unbekannte Art gestohlen. Der Schaden wird derzeit auf circa 15.000 Euro geschätzt.