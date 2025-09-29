Zeugen gesucht Bensheim: Einbruch in Einfamilienhaus in Gronauer Straße Unbekannte durchwühlen mehrere Räume in einem Bensheimer Wohnhaus. Die Polizei sucht Zeugen. 29.09.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Adobe Stock Wer kann Hinweise zu dem Einbruch in Bensheim geben? (Symbolbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Zeugen gesucht Bensheim: Über Balkon eingestiegen - Einbrecher erbeuten Schmuck Einbrecher steigen über den Balkon in ein Einfamilienhaus ein. Jetzt sucht die Polizei Zeugen. 16.06.2025 Blaulicht Bensheim: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht Am Pfingstwochenende nutzen Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner aus. 10.06.2025 Blaulicht Bensheim: Kripo ermittelt nach Einbruch und sucht Zeugen Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Bensheim - die Täter entkamen mit Wertgegenständen und Geld. 13.02.2025 Blaulicht-Ticker Weinheim: Einbrecher durchwühlen Haus im Blütenweg - Zeugen gesucht In Hohensachsen sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Blütenweg eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf Täter und Tatzeitraum geben können. 07.02.2025 Lorsch Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht Nach Einbruch in ein Einfamilienhaus hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. 04.12.2023