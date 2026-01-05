Bensheim: 23-Jähriger in Fitnessstudio angegriffen und Geldbörse gestohlen
Ein bislang Unbekannter hat in der Umkleidekabine in einem Bensheimer Fitnessstudio einen 23-Jährigen in den Rücken gestoßen und ihm dann seine Geldbörse geklaut. Polizei sucht Zeugen
Bensheim. In einem Fitnesscenter in der Stubenwald-Allee ist es am 24. Dezember gegen 12 Uhr zu einem Raub gekommen. Ein 23 Jahre alter Mann wurde in einer Umkleidekabine von einem bislang unbekannten Täter in den Rücken gestoßen. Anschließend entwendete der Angreifer die Geldbörse des Opfers samt Bargeld und flüchtete nach draußen.
Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß, mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine grau-schwarze Skijacke mit über den Kopf gezogener Kapuze. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann weder Bart noch Brille.
Die Kriminalpolizei Heppenheim ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden. (tak)