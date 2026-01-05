Bild
In Umkleidekabine beraubt

Bensheim: 23-Jähriger in Fitnessstudio angegriffen und Geldbörse gestohlen

Ein bislang Unbekannter hat in der Umkleidekabine in einem Bensheimer Fitnessstudio einen 23-Jährigen in den Rücken gestoßen und ihm dann seine Geldbörse geklaut. Polizei sucht Zeugen

An Heiligabend wurde ein 23-Jähriger in einer Umkleidekabine eines Fitnessstudios beraubt. Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
An Heiligabend wurde ein 23-Jähriger in einer Umkleidekabine eines Fitnessstudios beraubt. Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolfoto)

Bensheim. In einem Fitnesscenter in der Stubenwald-Allee ist es am 24. Dezember gegen 12 Uhr zu einem Raub gekommen. Ein 23 Jahre alter Mann wurde in einer Umkleidekabine von einem bislang unbekannten Täter in den Rücken gestoßen. Anschließend entwendete der Angreifer die Geldbörse des Opfers samt Bargeld und flüchtete nach draußen.

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Der Geschädigte erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der Täter wird als etwa 1,85 Meter groß, mit dunklen Haaren beschrieben. Er trug eine grau-schwarze Skijacke mit über den Kopf gezogener Kapuze. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann weder Bart noch Brille.

Die Kriminalpolizei Heppenheim ermittelt wegen Raubes und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06252 7060 zu melden. (tak)

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Bensheim: 160 Bratwürste aus Weihnachtsmarkt-Stand geklaut
Fette Beute

Bensheim: 160 Bratwürste aus Weihnachtsmarkt-Stand geklaut

Diebe haben in der Nacht einen Verkaufsstand des Bensheimer Weihnachtsmarktes gewaltsam aufgebrochen. Neben Getränken und Bargeld erbeuteten sie 160 Bratwürste.

10.12.2025

Raub in Vereinsheim – Seniorin mit Pfefferspray attackiert
Kriminalität

Raub in Vereinsheim – Seniorin mit Pfefferspray attackiert

In Offenbach hat ein Unbekannter eine Seniorin angegriffen und ihre Geldbörse geraubt. Die Polizei ermittelt.

01.12.2025

Bensheim: Mann ins Gesicht getreten und beraubt
Blaulicht

Bensheim: Mann ins Gesicht getreten und beraubt

Ein 24-Jähriger wurde in der Nacht zum Samstag zu Boden gestoßen und bestohlen. Zeugen gesucht.

20.01.2025

Polizei sucht nach Raub in Eschborn Zeugen
Kriminalität

Polizei sucht nach Raub in Eschborn Zeugen

Ein bewaffneter Unbekannter erbeutet Geld bei einem Raub in Eschborn. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

10.08.2024

Seitenscheibe von Auto eingeschlagen und Geldbörse geklaut
Polizei

Seitenscheibe von Auto eingeschlagen und Geldbörse geklaut

Der schwarze Audi stand in der Hornbacher Straße in Birkenau, als die Täter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen im wahrsten Sinne des Wortes zuschlugen.

05.09.2023