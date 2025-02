Heidelberg. Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntagmorgen mit einem Ampelmast kollidert und hat eine etwa zweieinhalbstündige Sperrung des Schlossbergstunnels verursacht. Der 31-Jährige kollidierte gegen 6 Uhr an der Einfahrt des Tunnels in Richtung Karlstor mit der Ampel, teilte die Polizei mit. Teile des Ampelmasts habe er mit seinem Fiat noch weitergeschleift und das Auto sei nach etwa 100 Metern im Tunnel zum Stehen gekommen. Der Tunnel musste daraufhin in beide Richtungen voll gesperrt werden. Verletzt wurde niemand, am Fiat entstand Totalschaden. Der Mann habe nach Polizeiangaben unter Einfluss alkoholischer Mittel gestanden und eine Blutprobe abgeben müssen. (dls)