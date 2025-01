Böllerverbot für Viernheimer Innenstadt beschlossen 

Nach den Ausschreitungen in der zurückliegenden Silvesternacht auf dem Viernheimer Apostelplatz hat der Magistrat der Stadt per Allgemeinverfügung für kommendes Silvester verboten, auf dem Apostelplatz Feuerwerkskörper zu zünden. Am 31. Dezember waren Kräfte der Feuerwehr, die zum Löschen verschiedener Brandherde gekommen waren, laut Augenzeugen gezielt von einer Gruppe junger Leute mit Feuerwerkskörpern beschossen worden.