Feuerwehr

Brand in Ilvesheimer Mehrfamilienhaus

Nach einem Feuer in einem Ilvesheimer Mehrfamilienhaus kann es zu Verkehrbeeinträchtigungen kommen.

Symbolbild Foto: Adobe Stock
Symbolbild
Weiterlesen mit

Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier anmelden

Monatsabo

0,99 €

für 2 Monate Probe

  • 9,99 € ab dem 3. Monat

  • Monatlich kündbar

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Monatsabo bestellen

Jahresabo

-25%

89,88 €

im Jahr

  • Statt 119,88 € nur 89,88 €

  • Monatlich kündbar nach einem Jahr

  • Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte

Jahresabo bestellen

Sicher und komfortabel bezahlen:

Zur Startseite
Dachstuhlbrand in Frankfurter Mehrfamilienhaus – Großeinsatz
Brand

Dachstuhlbrand in Frankfurter Mehrfamilienhaus – Großeinsatz

Ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus hat in Frankfurt einen Großeinsatz ausgelöst. 150 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz.

09.07.2026

Heidelberg: Brand in Mehrfamilienhaus nach Explosion - drei Personen verletzt
Feuerwehr im Einsatz

Heidelberg: Brand in Mehrfamilienhaus nach Explosion - drei Personen verletzt

In einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Heidelberg ist ein Feuer ausgebrochen. Brandursache war wohl eine Explosion. Drei Personen wurden teilweise schwer verletzt.

17.04.2026

Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus
Feuer

Verletzte bei Brand im Mehrfamilienhaus

Mit Leitern rettet die Polizei Bewohner aus einem brennenden Haus. Fünf Menschen werden verletzt. Die Feuerwehr verhindert Schlimmeres, die Brandursache ist noch unklar.

05.09.2025

Mehrfamilienhaus am Ladenburger Marktplatz brennt
Ladenburg

Mehrfamilienhaus am Ladenburger Marktplatz brennt

Personen kamen nicht zu Schaden. Die Brandursache ist noch unklar

22.01.2024

Zwei Anwohner bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt
Heddesheim

Zwei Anwohner bei Brand in Mehrfamilienhaus verletzt

Die Brandursache ist bislang unbekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

09.12.2023