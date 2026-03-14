Brände

Brennender Müllhaufen sorgt für Rauchsäule am Himmel

Auf einem Industriegelände brennt ein Müllhaufen. Die Rauchsäule am Himmel ist kilometerweit zu sehen - und zieht auch in angrenzende Wohngebiete.

Die Feuerwehr ist noch bei Löscharbeiten im Einsatz. Foto: René Priebe/dpa
Die Feuerwehr ist noch bei Löscharbeiten im Einsatz.

Edingen-Neckarhausen (dpa/lsw) - Ein brennender Müllhaufen hat auf einem Firmengelände in Edingen-Neckarhausen (Rhein-Neckar-Kreis) zu einem größeren Einsatz der Feuerwehr geführt. Ein Polizeisprecher sprach von einem «enormen Qualm», der in die angrenzenden Wohngebiete ziehe. Augenzeugen berichteten von einer großen Rauchsäule am Himmel. 

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Auch Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Laut einem Polizeisprecher sind jedoch keine Menschen in Gefahr. Das Feuer sei bislang nicht gelöscht. Auch die Brandursache sei noch nicht bekannt. Die Polizei weist darauf hin, dass es durch den Löscheinsatz zu kurzfristigen Straßensperrungen kommen könne.

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