Bürstadt: 18-Jähriger auf Spielplatz mit Pfefferspray attackiert und bestohlen
Ein 18-Jähriger ist auf einem Bürstädter Spielplatz von einer Gruppe mit Pfefferspray angegriffen worden. Die Unbekannten bestahlen ihr Opfer anschließend.
Bürstadt. Ein 18-Jähriger ist auf einem Spielplatz im Bürstädter Stadtteil Bobstadt von mehreren Unbekannten mit Pfefferspray attackiert und im Anschluss bestohlen worden. Nach Angaben der Polizei befand sich der 18-Jährige gegen 22.40 Uhr auf der Anlage in der Sudetenstraße, als die Unbekannten ihn mit dem Reizstoff angriffen. Zudem schlugen sie auf den jungen Mann ein. Als sie zu Fuß vom Tatort flüchteten, ließen sie noch die Baseballmütze des Opfers mitgehen.
Der Angreifer mit dem Pfefferspray soll etwa 20 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er trug einen hellblauen Trainingsanzug und eine beigefarbene Basecap der Marke Gucci. Er hatte einen Dreitagebart und ein südländisches Erscheinungsbild. Seine Begleiter trugen allesamt Kappen. Die Kriminalpolizei Heppenheim (Kommissariat 10) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06252 706 0 zu melden. (heh)