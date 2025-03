Den Zoo Heidelberg exklusiv am Abend erleben 

Heidelberg. Der Heidelberger Zoo ist ein Besuchermagnet für Familien - und das zu jeder Jahreszeit. Besonders schön ist es hier natürlich im Sommer. Doch pünktlich um 18 Uhr schließt der Zoo seine Pforten. Was machen die Zoo-Tiere am Abend? Wie fühlt es sich an, ohne andere Besucher durch den Zoo zu schlendern? Welche Tiere lassen sich in den Abendstunden besser beobachten? Antworten und viele weitere Tiergeschichten liefern die Zoo-Ranger bei einer stimmungsvollen Abendrunde durch den Zoo Heidelberg. Ab dem 11. April 2025 bis einschließlich September finden jeweils am zweiten Freitag des Monats Abendführungen statt. Im April und Mai gibt es aufgrund der hohen Nachfrage zusätzliche Samstagstermine. Die Führungen dauern jeweils von 19 bis 20.30 Uhr und richten sich an Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.