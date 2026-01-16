Bild
Polizei ermittelt

Dossenheim: Bratsche in Straßenbahn verschwunden

In einer Straßenbahn der Linie 5 ist eine Bratsche spurlos verschwunden. Die Besitzerin hatte das Instrument versehentlich liegen gelassen.

Eine 78-Jährige vergaß ihre Bratsche in der Straßenbahn. (Symbolfoto) Foto: Marco Schilling
Eine 78-Jährige vergaß ihre Bratsche in der Straßenbahn. (Symbolfoto)

Dossenheim. Nach einer Straßenbahnfahrt am Mittwochvormittag ist eine wertvolle Bratsche spurlos verschwunden. Das teilte die Polizei mit und bittet um Hinweise.

Am Mittwochvormittag war eine 78-jährige Frau mit der Linie 5 in Richtung Dossenheim unterwegs. Als sie gegen 10.15 Uhr an ihrer Zielhaltestelle ausstieg, bemerkte sie kurz darauf, dass sie ihren Bratschenkoffer samt Instrument in der Bahn vergessen hatte.

Ein Anruf bei der Leitstelle des Verkehrsunternehmens RNV ergab: Das Instrument war in der Straßenbahn nicht mehr auffindbar. Offenbar hatte eine bislang unbekannte Person den Koffer an sich genommen, bevor Mitarbeitende oder andere Fahrgäste reagieren konnten.

Bei dem verlorenen Instrument handelt es sich laut Polizei um eine hochwertige Bratsche, die für die Eigentümerin nicht nur materiellen, sondern vor allem ideellen Wert hat.

Das Polizeirevier Ladenburg bittet Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwoch zwischen Seckenheim und Dossenheim unterwegs waren und etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Bratsche geben können, sich unter 06203 93050 zu melden. (tak)

