Dossenheim: Rennradfahrerin schert aus und wird von Auto erfasst

Dossenheim. Eine 22-Jährige Rennradfahrerin ist am Sonntagvormittag auf der Straße „Am Weißen Stein“ in Dossenheim von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 22-Jährige in einer größeren Gruppe unterwegs. Der 57-jährige Autofahrer versuchte mehrmals die Gruppe zu überholen, was jedoch sowohl an den engen Straßenverhältnissen als auch an dem Umstand scheiterte, dass die Rennradfahrer nebeneinander fuhren. Da sich daran nichts änderte, hupte der Mann. In der Folge reihten sich die Fahrradfahrer tatsächlich hintereinander ein.