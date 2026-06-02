Dossenheim: Rennradfahrerin schert aus und wird von Auto erfasst
Ein Autofahrer versucht in Dossenheim mehrmals eine Gruppe Radfahrer zu überholen. Als sich endlich die Möglichkeit ergibt, schert eine 22-Jährige plötzlich aus.
Dossenheim. Eine 22-Jährige Rennradfahrerin ist am Sonntagvormittag auf der Straße „Am Weißen Stein“ in Dossenheim von einem Auto erfasst und leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die 22-Jährige in einer größeren Gruppe unterwegs. Der 57-jährige Autofahrer versuchte mehrmals die Gruppe zu überholen, was jedoch sowohl an den engen Straßenverhältnissen als auch an dem Umstand scheiterte, dass die Rennradfahrer nebeneinander fuhren. Da sich daran nichts änderte, hupte der Mann. In der Folge reihten sich die Fahrradfahrer tatsächlich hintereinander ein.
Als der Mann schließlich zu einem erneuten Überholmanöver ansetzte, scherte plötzlich die 22-Jährige aus. Der genaue Hergang ist ist zwar noch unklar, jedoch geht die Polizei davon aus, dass die das Auto mit der Frontstange das Hinterrad des Rennrads erwischte, wodurch die 22-Jährige zu Boden stürzte. An dem rennrad entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro, an dem Auto war kein Schaden zu erkennen. Ob die Rennradfahrerin absichtlich ausscherte, ist Gegenstand der weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Nord. (heh)